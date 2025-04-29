29 Nisan 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş mücadelelerinin ardından finale kalan 2 takım belli olacak. Futbolseverler maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 19 Nisan 2025 bugünkü maçlar…