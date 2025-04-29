Bugünkü maçlar 29 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 29 Nisan 2025 programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden kritik maçlarla futbola doyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final etabı bugün başlıyor. Şampiyonlar Ligi yanı sıra Premier Lig, AFC Şampiyonlar Ligi gibi yabancı liglerin maç takvimi inceleniyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 29 Nisan 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları...
- 1
29 Nisan 2025 maç programı ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı yaşanacak. Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak. Rövanş mücadelelerinin ardından finale kalan 2 takım belli olacak. Futbolseverler maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları için araştırmalara başladı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 19 Nisan 2025 bugünkü maçlar…
- 2
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YARI FİNAL HEYECANI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bugün başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, 29 Nisan Salı bugün ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak ve finalistler belirlenecek.
- 3
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampyionlar Ligi maçları, TRT 1 kanalı üzerinden ve Tabii Spor platformundan takip edilecek.
-
- 4
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL
22.00 Arsenal-Paris Saint-Germain TRT Spor
- 5
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ - YARI FİNAL
19:30 Al Hilal- Al Ahli Spor Smart
- 6
PORTEKİZ SÜPER LİGİ
22:30 Casa Pia- Estoril
-
- 7
RUSYA KUPASI
20:30 S. Moskova- D. Moskova
- 8
ALLSVENSKAN
20:00 Malmö- Osters
1. LİG
21:45 Burton Albion- Wigan Ath
- 9
MISIR SÜPER LİGİ
20:00 Enppi Club- Ghazl
-