Bugünkü maçlar 29 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
29 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Bugün toplam 18 maç yapılacak. Öte yandan bu akşam birçok yabancı ligde heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası ve İspanya Kral Kupası maç takvimi haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Ekim 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.
Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ekim 2025 bugünkü maç programı…
29 EKİM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur
12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı
13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (A Spor)
13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK
13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77
13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor
13.30 Muşspor-Menemen FK
13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler
15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (A Spor)
15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor
15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947
15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor
18.00 Manisa FK-Muğlaspor (A Spor)
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (A Spor)
İtalya - Serie A
20.30 Roma-Parma
20.30 Juventus-Udinese
20.30 Como-Hellas Verona
22.45 Bologna-Torino
22.45 Genoa-Cremonese
22.45 Inter-Fiorentina
Fransa - Ligue 1
21.00 Nice-Lille
21.00 Le Havre-Brest
21.00 Metz-Lens
21.00 Lorient-PSG
23.05 Marsilya-Angers
23.05 RC Strasbourg-Auxerre
23.05 Nantes-Monaco
23.05 Paris FC-Lyon
23.05 Toulouse-Rennes
Almanya Kupası - 2. Tur
20.00 Greuther Fürth-Kaiserslautern
20.00 Illertissen-Magdeburg
20.00 Mainz-Stuttgart
20.00 Paderborn-B. Leverkusen
22.45 Darmstadt 98-Schalke 04
22.45 F. Düsseldorf-Freiburg
22.45 Köln-Bayern Münih
22.45 Union Berlin-A. Bielefeld
İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu
22.45 Liverpool-Crystal Palace
22.45 Swansea City-Manchester City
22.45 Arsenal-Brighton
22.45 Wolverhampton-Chelsea
23.00 Newcastle United-Tottenham
İspanya Kral Kupası
21.00 Poblense-Sabadell
21.00 Mutilvera-Real Zaragoza
21.00 Ebro-Tarazona
21.00 CD Sant Jordi-Osasuna
21.30 Los Garres-Elche
22.00 La Unión Atlético-AD Ceuta
22.00 Náxara-Eibar
22.00 Atlético Astorga-Mirandés
22.00 Numancia-Arenas
22.00 Navalcarnero- Mérida AD
22.00 Caudal-Gijon
22.00 UE Sant Andreu-Teruel
22.00 Cieza-Cordoba
22.00 Azuaga-Leganés
22.00 Lorca Deportiva-Almeria
22.00 Atlètic Sant Just-Mallorca
22.00 Portugalete-Valladolid
22.00 Torrent-Juventud Torremolinos
22.30 Puente Genil-Cartagena
22.30 UD Ourense-Pontevedra
22.30 Reus FCR-Europa
23.00 Quintanar-UD Ibiza
23.00 Ciudad de Lucena-Villarreal
23.00 Yuncos-Rayo Vallecano
Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final
22.15 Braga-Santa Clara
23.45 Benfica-Tondela
