Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 EKİM 2025: Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 29 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

        29 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Bugün toplam 18 maç yapılacak. Öte yandan bu akşam birçok yabancı ligde heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İngiltere Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası ve İspanya Kral Kupası maç takvimi haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Ekim 2025 bugünkü maçlar ve karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 13:07 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Futbolseverler 29 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Bu kapsamda ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aranıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur devam ediyor. Bugün toplam 18 maç yapılacak. Türkiye Kupası yanı sıra yabancı liglerde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ekim 2025 bugünkü maç programı…

        • 2

          29 EKİM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur

          12.00 ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı

          13.00 Kahta 02-Kasımpaşa (A Spor)

          13.30 Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK

          13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77

          13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

          13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor

          13.30 Muşspor-Menemen FK

          13.30 Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77

          13.30 Erciyes 38 FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

          13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor

          13.30 Muşspor-Menemen FK

          13.30 Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler

          15.00 Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (A Spor)

          15.30 Arca Çorum FK-Kütahyaspor

          15.30 Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947

          15.30 Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor

          18.00 Manisa FK-Muğlaspor (A Spor)

          20.30 Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (A Spor)

        • 3

          İtalya - Serie A

          20.30 Roma-Parma

          20.30 Juventus-Udinese

          20.30 Como-Hellas Verona

          22.45 Bologna-Torino

          22.45 Genoa-Cremonese

          22.45 Inter-Fiorentina

        • 4

          Fransa - Ligue 1

          21.00 Nice-Lille

          21.00 Le Havre-Brest

          21.00 Metz-Lens

          21.00 Lorient-PSG

          23.05 Marsilya-Angers

          23.05 RC Strasbourg-Auxerre

          23.05 Nantes-Monaco

          23.05 Paris FC-Lyon

          23.05 Toulouse-Rennes

        • 5

          Almanya Kupası - 2. Tur

          20.00 Greuther Fürth-Kaiserslautern

          20.00 Illertissen-Magdeburg

          20.00 Mainz-Stuttgart

          20.00 Paderborn-B. Leverkusen

          22.45 Darmstadt 98-Schalke 04

          22.45 F. Düsseldorf-Freiburg

          22.45 Köln-Bayern Münih

          22.45 Union Berlin-A. Bielefeld

        • 6

          İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu

          22.45 Liverpool-Crystal Palace

          22.45 Swansea City-Manchester City

          22.45 Arsenal-Brighton

          22.45 Wolverhampton-Chelsea

          23.00 Newcastle United-Tottenham

        • 7

          İspanya Kral Kupası

          21.00 Poblense-Sabadell

          21.00 Mutilvera-Real Zaragoza

          21.00 Ebro-Tarazona

          21.00 CD Sant Jordi-Osasuna

          21.30 Los Garres-Elche

          22.00 La Unión Atlético-AD Ceuta

          22.00 Náxara-Eibar

          22.00 Atlético Astorga-Mirandés

          22.00 Numancia-Arenas

          22.00 Navalcarnero- Mérida AD

          22.00 Caudal-Gijon

          22.00 UE Sant Andreu-Teruel

          22.00 Cieza-Cordoba

          22.00 Azuaga-Leganés

          22.00 Lorca Deportiva-Almeria

          22.00 Atlètic Sant Just-Mallorca

          22.00 Portugalete-Valladolid

          22.00 Torrent-Juventud Torremolinos

          22.30 Puente Genil-Cartagena

          22.30 UD Ourense-Pontevedra

          22.30 Reus FCR-Europa

          23.00 Quintanar-UD Ibiza

          23.00 Ciudad de Lucena-Villarreal

          23.00 Yuncos-Rayo Vallecano

        • 8

          Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final

          22.15 Braga-Santa Clara

          23.45 Benfica-Tondela

        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Habertürk Anasayfa