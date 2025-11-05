Bugünkü maçlar 5 Kasım 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. Bu akşam Chelsea, Benfica, Barcelona, Inter, Manchester City, Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Gözler ise Galatasaray-Ajax maçında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Kasım 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…