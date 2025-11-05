Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 5 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

        Bugünkü maçlar 5 Kasım 2025 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        5 Kasım 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, bugün oynanacak kritik karşılaşmalarla tamamlanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Chelsea, Benfica, Barcelona, Inter, Manchester City, Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 5 Kasım 2025 bugünkü maç fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 14:30 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugünkü maçlar 5 Kasım 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç yapılacak. Bu akşam Chelsea, Benfica, Barcelona, Inter, Manchester City, Borussia Dortmund gibi takımlar sahaya çıkacak. Gözler ise Galatasaray-Ajax maçında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Kasım 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 4. HAFTA DEVAM EDİYOR

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

          Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek.

        • 3

          AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Ajax-Galatasaray maçı, 5 Kasım 2025 Çarşamba bugün TSİ 23.00’te başlayacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

          Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.

        • 4

          5 KASIM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

          20:45 Karabağ - Chelsea (TRT Tabii Spor)

          20:45 Pafos FC - Villarreal (TRT Tabii Spor 1)

          23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)

          23:00 Benfica - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor 4)

          23:00 Marsilya - Atalanta (TRT Tabii Spor 5)

          23:00 Inter - Kairat (TRT Tabii Spor 2)

          23:00 Newcastle United - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

          23:00 Manchester City - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor)

          23:00 Club Brugge - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)

        • 5

          AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

          13:00 Vissel Kobe - Ulsan Hora

          15:15 Johor Darul - S. Shenhua

        • 6

          UEFA Gençlik Ligi - Lig Aşaması

          14:00 Benfica U19 - Leverkusen U19

          14:00 Karabağ U19 - Chelsea U19

          15:00 Pafos U19 - Villarreal U19

          16:00 Ajax U19 - Galatasaray U19

          16:30 Marsilya U19 - Atalanta U19

          17:30 C. Brugge U19 - Barcelona U19

          18:00 Inter U19 - Kairat U19

          18:00 Man. City U19 - Dortmund U19

          18:00 Newcastle U19 - Ath Bilbao U19

        • 7

          UEFA Gençlik Ligi - 2. Tur

          15:00 FCSB U19 - L. Zagreb U19

          15:00 Kızılyıldız U19 - B. Ostrava U19

          15:00 Korriku U19 - Hibernian U19

          16:00 A. Villa U19 - Skenderbeu U19

          16:00 Sabah U19 - Nantes U19

          17:00 D. Tbilisi U19 - AEK Larnaca U19

          17:00 Fiorentina U19 - Legia U19

          17:30 M. Haifa U19 - Austria W. U19

          18:00 Porto U19 - Bravo U19

          18:00 Real Betis U19 - Basel U19

          18:00 Trabzonspor U19 - HJK U19

          18:30 PAOK U19 - KA U19

          18:30 Puskas U19 - Brann U19

          19:00 Buducnost U19 - Midtjylland U19

          19:00 Ludogorets U19 - D. Minsk U19

          20:00 Brommapojkarna U19 - D. Kiev U19

          20:00 Köln U19 - Racing U19

          22:45 Shelbourne U19 - Zilina U19

        • 8

          Championship

          22:45 Preston - Swansea City

          22:45 QPR- Southampton

          22:45 S. Wednesday - Norwich

          23:00 Portsmouth - Wrexham

        • 9

          AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup A

          16:45 Al Wasl - Muharraq

          21:15 Al Wehdat - Esteghlal

          AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup B

          16:45 Arkadag - Al Ahli Doha

          19:00 Khalidiya - Andijan

        • 10

          AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup D

          19:00 Al Zawraa- Istiklol

          21:15 Al Nassr- Goa

          AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Grup F

          15:15 Eastern- Ratchaburi

          15:15 Nam Dinh - Gamba Osaka

        • 11

          LaLiga 2

          22:00 R. Sociedad II - Huesca

        • 12

          FIBA Şampiyonlar Ligi

          20:30 Bursaspor - Badalona

          20:30 Rytas - MLP Academics Heidelberg

          20:30 Benfica - Le Mans

          21:00 Promitheas - Legia Varşova

          23:00 Gran Canaria - Spartak

        • 13

          Eurocup

          20:00 Bahçeşehir Koleji - Hapoel Kudüs

          20:00 Neptunas - Manresa

          20:00 U-Banca Transilvania - Cedevita Olimpija

          21:00 Ulm - London Lions

          21:00 Aris - Slask Wroclaw

          22:00 Reyer -Hamburg

        Bu akşam televizyonda neler var?
        Bu akşam televizyonda neler var?
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        Uçağa lazer tutana 164 bin TL ceza
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa