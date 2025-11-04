Bugünkü maçlar 4 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 4 Kasım 2025 Salı günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak. Devler Ligi'nde bu akşam Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Münih, Tottenham gibi takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 4 Kasım 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile ile karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 4. HAFTA HEYECANI!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda dördüncü hafta müsabakaları, 4-5 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak.
Ligde 6 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.
4 KASIM 2025 SALI BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
20:45 Slavia Prag - Arsenal (TRT Tabii Spor)
20:45 Napoli - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Olympiakos - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 6)
23:00 Liverpool - Real Madrid (TRT Tabii Spor)
23:00 Juventus - Sporting CP (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise (TRT Tabii Spor 3)
23:00 PSG - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Bodo/Glimt - Monaco (TRT Tabii Spor 5)
23:00 Tottenham - Kopenhag (TRT Tabii Spor 4)
AFC Şampiyonlar Ligi
13:00 Hiroshima - Gangwon
13:00 Machida - Melbourne City
13:00 FC Seoul - Chengdu Rongcheng
15:15 Buriram - Shanghai Port
19:00 Al Sadd - Al Ahli
19:00 Sepahan - Ahal
21:15 Al Ittihad - Al Sharjah
FIBA Şampiyonlar Ligi
20:00 Hapoel Holon - Cholet
20:30 Wurzburg - Galatasaray
22:30 Trieste - Igokea
Eurocup
19:00 Türk Telekom - Panionios (TRT Spor Yıldız)
21:00 Buducnost - Beşiktaş GAİN (TRT Spor Yıldız)
21:30 JL Bourg - Chemnitz 99
22:00 Trento - Lietkabelis
6. İslami Dayanışma Oyunları
16:00 Türkiye - İran (TRT Spor)
