Bugün ve yarın kargolar açık mı? 30 Ağustos PTT ve kargolar çalışıyor mu, hizmet veriyor mu, kaça kadar dağıtım yapıyor? Kargoların çalışma durumu ve saatleri

Bugün ve yarın kargolar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar 30 Ağustos'un resmi tatil olması sebebiyle bugün ve yarın kargoların açık olup olmadığına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Peki, 29 ve 30 Ağustos kargolar çalışacak mı, kaça kadar hizmet veriyor? İşte 30 Ağustos kargoların çalışma durumu...

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