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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

Yarım çay bardağı sıvıyağ

3 adet tavuk göğsü

1 adet büyük boy havuç

2 adet büyük boy patates

4 su bardağı su

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI TERBİYESİ

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

SEBZELİ TAVUK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Orta boy bir tencerenin içine tavukları koyun. Üzerine 3 su bardağı kadar su ilave edin ve güzelce haşlayın. Haşladıktan sonra tavukları çıkarın. Suyunu bir kenarda bekletin. Tavukları ufak ufak doğrayın.

Patatesi ve havuçları küp küp doğrayın. Orta boy bir tencerenin içerisine sıvı yağı alın. Üzerine havuç ve patatesleri ekleyerek yumuşayana kadar kavurun. Kavrulan sebzelerin üzerine tereyağı ve unu ilave ederek kavurmaya devam edin.

Üzerine ayırdığınız tavuk suyunu dökün. Daha sonra içerisine haşlanmış tavukları ekleyerek bir süre daha kaynatın. Tüm sebzeler güzelce yumuşadığında çorbayı ocaktan alın ve sıcak sıcak servis edin. Sebzeli tavuk çorbanız hazır! Afiyet olsun.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

BEZELYE YEMEĞİ İÇİN MALZEMELER

2 büyük boy patates

1 büyük boy havuç

1 kilo ayıklanmış bezelye

2 küçük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2,5 çay kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2,5 su bardağı sıcak su

Az sıvı yağ

BEZELYE YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Soğanları yemeklik doğrayıp yağ içinde kavurun. Havuç ve patatesleri küp formunda doğrayın. Soğanları kavurunca salçasını ekleyip biraz daha kavurun. Bezelye, havuç ve patatesleri ekleyin. Pul biber ve tuzu atıp biraz daha karıştırın. Sıcak suyu ekleyip kısık ateş üzerinde 40 dakika yemeğinizi pişirin. Yanında pirinç pilavı, bulgur pilavı veya makarna yapabilirsiniz.

BULGUR PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı bulgur

2 adet domates

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 adet soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıya

1 çay kaşığı tuz, kırmızı biber

3 su bardağı su

BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Domates, soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup ince ince doğrayın. Ardından tencereye sıvı yağ ve tereyağı atın, üzerine doğradığınız soğanları ve sarımsağı koyup karıştırarak pişirin. Soğanlar biraz pişince önce sulandırdığınız salçayı sonra domatesleri atıp pişirin. Bulgurları güzelce yıkayıp, süzüp tencereye boşaltın. Tuz, kırmızı biber ekleyip karıştırın. Ardından pilavın suyunu da ekleyip kapattığını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Pilavı servis etmeden önce 10 dakika kapağı kapalı şekilde dinlendirmenizi öneririz. Afiyet olsun…

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

REVANİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet yumurta

5 su bardağı irmik

5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için:

5 su bardağı toz şeker

5 su bardağı su

Az limon suyu

REVANİ NASIL YAPILIR?

Revani tarifi için öncelikle şerbeti hazırlayın. Bir tencerede su ve şekeri kaynatın. Birkaç damla limon suyu koyun ve soğumaya bırakın. Revani için malzemeleri bir mikser yardımıyla çırpın. (Önce yumurta sonra yağ ve yoğurt) Üzerine irmik, un ve kabartma tozu ve vanilya eklenerek çırpmaya devam edin. Hazırlanan hamuru; iyice yağlanan kek kalıbına dökün. 180°C de kızarıncaya kadar pişirin. Fırından çıkınca hemen; soğuyan şerbeti üzerine dökün. Afiyet olsun.