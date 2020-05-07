Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ
UNSUZ SEBZE ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 adet kırmızı biber
1 adet sivri biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı zerdeçal
6 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı bulgur
1 demet semizotu
1 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Pul biber
UNSUZ SEBZE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Zerdeçal, zeytinyağı ve biberleri ekleyin kaynar suyu dökün, kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığı anda bulgurları ilave edin. Baharatları ekleyin. Ardından semiz otunu ekleyin. Semizotunun pişmesine yakın rendelenmiş sarımsağı ekleyerek çorbayı karıştırın. Çorba kaynamaya başlayınca ocağın altını kapayın. Hafif ve sağlıklı unsuz sebze çorbanız hazır! Afiyet olsun...
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ
TAVUKLU KABAK SANDAL TARİFİ İÇİN MALZEMELER
6 adet yeşil kabak,
Yarım tavuk göğsü,
1 adet soğan,
1 adet domates,
2 yemek kaşığı sıvı yağ,
1 şeker kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı toz biber,
1 su bardağı kaşar rendesi,
Tuz
TAVUKLU KABAK SANDAL NASIL YAPILIR?
Kabaklarınızı sirkeli suda güzelce yıkayıp soymadan ikiye bölün bir tencereye alıp hafif haşlayın. Kabağın rengi su kaynayınca değişecek ve biraz yumuşayacak o kadar. Haşlanan kabakları soğumaya alıp iç harca başlayın. Soğanları yemeklik doğrayıp ocağa alın, küp küp doğranmış tavuk göğsünü ekleyin. Suyunu alıp toparlanan ve içi pişene kadar ara ara karıştırın. Biber salçası ve soyup minik minik doğradığınız domatesleri atın. Ardından baharatlarınızı ve tuzu da ekleyerek soğumaya bırakın. Kabaklarınızın ortasını çıkararak sandal şekli verin. Kabağın oyulmuş kısmına iç harcı koyup yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Tüm kabaklar bitene kadar işleme devam edin. En son içi dolmuş kabakların üzerine kaşar rendesi dökün ve tepsiyi fırına verin. Yaklaşık 15 dakika pişecek. Fırında çıkarınca sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ
ŞEKERPARE İÇİN MALZEMELER
HAMURU İÇİN
2 adet yumurta
2 çay bardağı zeytinyağı
2 çay bardağı pudra şekeri
4 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
ŞERBETİ İÇİN
4 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
1 adet limon
ÜZERİ İÇİN
Fındık
ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?
Hamuru için yumurtaları kırıp bir kaba koyun. Üzerine pudra şekeri ekleyip karıştırın. Karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı,un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın. Bu sırada şerbeti için su ve şekeri bir tencereye koyup kaynatın. Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Kopardığınız hamurları yuvarlayıp ortasını çukurlaştırıp yağlı kağıt koyulan tepsiye yerleştirin. Yerleştirdikten sonra ortasında ki çukur yerlere fındıkları koyun. 180 derece de fırına vererek pişirin. Piştikten sonra kaynatmış olduğunuz şerbete bir kaç damla limon sıkın. Son olarak şerbet ve şekerparelerin ikisi de sıcak olacak şekilde şerbeti üzerine dökün.
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