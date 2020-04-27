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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)

1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)

6 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

Bir yemek kaşığı nane

Bir parça tereyağı ve bir tatlı kaşığı kırmızı biber

MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin. Son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın. Mercimeklerin posasının çıktığını ve sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blender'dan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli. Eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

BEYTİ SARMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 küçük yumurta

400 g kıyma

Yarım ekmek içi

1 adet rendelenmiş kuru soğan

1-2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Yarım tatlı kaşığı tuz

SARMAK İÇİN

6 tane lavaş veya yufka

5-6 yemek kaşığı erimiş tereyağı

SOSU İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

1 yemek kaşığı salça (tepeleme)

2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

SERVİS İÇİN

Yoğurt

BEYTİ SARMA NASIL YAPILIR?

Köfte malzemelerini derin bir kap içerisinde yoğurup buzdolabında dinlendirin. Dinlendirdiğiniz köftelere kebap gibi ancak biraz daha kalın ve küçük versiyonuyla şekil verin. Yağlı kâğıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine dizip 10 dakikaya yakın fırında pişirin. Köfteleriniz pişerken tereyağını sos tenceresine koyup eritin. Eriyen yağın içine salçaları ilave edip kavurun. Su ekleyerek akıcı bir kıvam aldırın.

Lavaşı veya yufkaları düz bir zemine serin. Ortadan ikiye bölün. Erittiğiniz tereyağını ekmeklerin üzerine sürün. Geniş olan kısımlarına köfteleri koyun. Sıkı bir şekilde sarın. Sardığınız köfteleri 3 parmak genişliğinde kesin. Tekrar tepsiye dizip üzerleri kızarana kadar pişirin. Servis tabağına alıp, üstüne salçalı sostan gezdirin. Afiyetle yiyin.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

ÇİKOLATALI UN HELVASI İÇİN MALZEMELER

3.5 su bardağı un

200 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN

Fındık, badem, ceviz ya da Hindistan cevizi

ÇİKOLATALI UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ayrı bir tencerede tereyağını ilave edin. Unu azar azar tencereye ekleyin. Koyulaşıncaya kadar durmadan karıştırın. Unun rengi döndüğünde üzerine çikolata ve toz şekeri koyduktan sonra helvayı kavurmaya devam edin. Son olarak su ve sütü ekleyip karıştırın. Helva göz göz olmaya başlayınca ocağın altını kapayın. 10 dakika dinlendirdikten sonra şekil vererek servis tabaklarına alın. Afiyet olsun...