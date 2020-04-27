27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ
MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)
1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)
6 su bardağı su
Yarım tatlı kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN
Bir yemek kaşığı nane
Bir parça tereyağı ve bir tatlı kaşığı kırmızı biber
MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin. Son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın. Mercimeklerin posasının çıktığını ve sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blender'dan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli. Eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...
İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ
BEYTİ SARMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 küçük yumurta
400 g kıyma
Yarım ekmek içi
1 adet rendelenmiş kuru soğan
1-2 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Karabiber
Pul biber
Kimyon
Yarım tatlı kaşığı tuz
SARMAK İÇİN
6 tane lavaş veya yufka
5-6 yemek kaşığı erimiş tereyağı
SOSU İÇİN
2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
1 yemek kaşığı salça (tepeleme)
2 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
SERVİS İÇİN
Yoğurt
BEYTİ SARMA NASIL YAPILIR?
Köfte malzemelerini derin bir kap içerisinde yoğurup buzdolabında dinlendirin. Dinlendirdiğiniz köftelere kebap gibi ancak biraz daha kalın ve küçük versiyonuyla şekil verin. Yağlı kâğıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine dizip 10 dakikaya yakın fırında pişirin. Köfteleriniz pişerken tereyağını sos tenceresine koyup eritin. Eriyen yağın içine salçaları ilave edip kavurun. Su ekleyerek akıcı bir kıvam aldırın.
Lavaşı veya yufkaları düz bir zemine serin. Ortadan ikiye bölün. Erittiğiniz tereyağını ekmeklerin üzerine sürün. Geniş olan kısımlarına köfteleri koyun. Sıkı bir şekilde sarın. Sardığınız köfteleri 3 parmak genişliğinde kesin. Tekrar tepsiye dizip üzerleri kızarana kadar pişirin. Servis tabağına alıp, üstüne salçalı sostan gezdirin. Afiyetle yiyin.
İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ
ÇİKOLATALI UN HELVASI İÇİN MALZEMELER
3.5 su bardağı un
200 gram tereyağı
Yarım su bardağı toz şeker
2 su bardağı süt
1 su bardağı su
ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN
Fındık, badem, ceviz ya da Hindistan cevizi
ÇİKOLATALI UN HELVASI NASIL YAPILIR?
Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ayrı bir tencerede tereyağını ilave edin. Unu azar azar tencereye ekleyin. Koyulaşıncaya kadar durmadan karıştırın. Unun rengi döndüğünde üzerine çikolata ve toz şekeri koyduktan sonra helvayı kavurmaya devam edin. Son olarak su ve sütü ekleyip karıştırın. Helva göz göz olmaya başlayınca ocağın altını kapayın. 10 dakika dinlendirdikten sonra şekil vererek servis tabaklarına alın. Afiyet olsun...
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