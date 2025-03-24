Bugün metrolar açık mı mı, çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kentteki bazı metro istasyonları geçiçi olarak işletmeye kapatıldı. Şişhane ve Taksim istasyonlarının ne zaman hizmete açılacağı ise büyük bir merak konusuydu. Kapatılan durakları kullanmak isteyenler ''Şişhane ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açık mı kapalı mı?’’ sorularına yanıt ararken Metro İstanbul’dan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte Metro İstanbul’un açıklaması…