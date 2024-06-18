"Kurban Bayramı'nda zincir marketlerden BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kaça kadar açık?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı tatili 16 Haziran itibarıyla başladı. Bayramda market alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte 18-19 Haziran Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu, kaça kadar açık? sorusunun yanıtı...