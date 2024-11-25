25 Kasım Pazartesi Konya’da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı sonrası gece saatlerinden itibaren Konya’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ‘’Bugün Konya’da okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?’’ sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili Konya Valiliğinden açıklama geldi. Kentin bazı ilçelerinde okullar için kar tatili kararı verildi. İşte, o ilçeler…