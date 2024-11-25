Bugün Konya'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Konya'da okul var mı, yok mu, hangi ilçelerde tatil?
Bugün Konya'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından gece saatlerinden itibaren Konya'da kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle gözler Konya Valiliği son dakika duyurularına çevrildi. Şehirde eğitim gören öğrenciler ve velileri ''25 Kasım Pazartesi Konya'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, hangi ilçelerde tatil?'' sorularına yanıt ararken beklenen açıklama geldi. İşte detaylar…
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25 Kasım Pazartesi Konya’da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı sonrası gece saatlerinden itibaren Konya’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ‘’Bugün Konya’da okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?’’ sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili Konya Valiliğinden açıklama geldi. Kentin bazı ilçelerinde okullar için kar tatili kararı verildi. İşte, o ilçeler…
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BUGÜN KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Konya'nın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
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Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu'da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi.
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Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.
Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime tabi öğrenciler için eğitime ara verildi.
Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek.
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Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;
"Yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 25.11.2024 Pazartesi günü; Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerimizdeki tüm okullarda, Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak İlçelerimizde taşımalı eğitim-öğretime tabi Öğrencilerimiz için, Ereğli, Karapınar ve Halkapınar ilçelerimizde kırsal mahalleler ve taşımalı eğitim-öğretim hizmeti alan öğrencilerimiz İçin, Merkez ilçelerimizden; Karatay ilçemiz kırsal mahallelerindeki okullarda, Meram İlçemiz kırsal mahalleler ve taşımalı eğitim-öğretim hizmeti alan öğrencilerimiz için, Selçuklu İlçemizde taşımalı eğitim-öğretime tabi öğrencilerimiz İçin eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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26 KASIM SALI KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
26 Kasım Salı günü Konya'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
Konu hakkında Konya Valiliğinden açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
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