Bugün hava nasıl olacak? 31 Ekim Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Ekim ayında son güne girildi. Kasım ayının gelişiyle birlikte soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde hakim olması bekleniyor. İstanbul'da hava güneşli hafta sonuna doğru ise havanın soğuması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre 31 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağış bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte detaylar...
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Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Ekim ayı yurt genelinde yağmursuz ve kurak geçerken, kasım ayı ile birlikte yağışlı havanın belli bölgelerde 10 gün etkili olması bekleniyor. İşte 31 Ekim 2024 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu tahmini...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
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İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
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- 4
İZMİR 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
- 5
ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
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