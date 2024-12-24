ANTALYA VE MUĞLA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, bugün sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.

Ankara Valiliği de beklenen fırtına ile ilgili paylaşımda bulundu

Beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.