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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık Salı hava durumu tahminleri

        AFAD, 24 Aralık Salı günü için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada 29 kente sarı, 6 kente de turuncu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esecek. İşte 24 Aralık Salı bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 01:14 Güncelleme: 24.12.2024 - 01:14
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        • 1

          AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Aralık Salı İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır ve Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ile Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz ile Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

          Açıklamada, "Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

        • 4

          "Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor" ifadelerine de yer verilen uyarıda, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

        • 5

          FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT

          Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

          Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        • 6

          ANTALYA VE MUĞLA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

          Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, bugün sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.

          Ankara Valiliği de beklenen fırtına ile ilgili paylaşımda bulundu

          Beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        • 7

          Bugün ilk saatlerden itibaren Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak, şiddetli ve yer yer aşırı olacak. Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle oluşması muhtemel ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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