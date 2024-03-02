Plan yapacaklar dikkat! 2 Mart bugün hava nasıl olacak?
2 Mart Cumartesi günü ülke genelinde hava durumu milyonların gündeminde yer alıyor. Son günlerde yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Meteoroloji hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte güncel hava durumu ile "İstanbul'da 2 Mart Cumartesi bugün hava nasıl olacak, yurt genelinde hava nasıl?" sorularının yanıtları...
- 1
Meteoroloji uyarıları ile Marmara Bölgesi'nde ve yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da ve ülke genelinde bugün havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, 2 Mart Cumartesi günü İstanbul'da yağışlar devam edecek mi, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa hava durumu hakkında merak edilenler...
- 2
2 MART CUMARTESİ İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün hava hafif sağanak yağışlı olacak ancak sıcaklıklar düşmeyecek ve ortalama 15 derece civarında seyredecek.
Ankara da mega kent gibi hafif sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek.
İzmir'de ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de de sıcaklıklar kendisini koruyacak ve 19 dereceye kadar çıkacak.
- 3
2 MART CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye bir süredir tadını çıkardığı yağışsız havalara bir süreliğine ara veriyor. Cumartesi günü, Karadeniz'in ve Doğu'nun bir bölümü dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Özellike Çanakkale, İzmir ve Muğla'da gök gürültülü sağanak yağış olacak.
-