Bugün hava nasıl olacak? 15 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu raporu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz ile Trabzon çevreleri sağanak yağmurlu, diğer bölgeler parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.