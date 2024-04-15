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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl? Meteoroloji duyurdu: 16 Nisan Salı bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl? İşte 16 Nisan hava durumu

        Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 16 Nisan Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 23:45 Güncelleme: 15.04.2024 - 23:45
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        • 1

          Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 16 Nisan Salı için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 16 Nisan Salı bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        • 2

          16 NİSAN SALI İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul parçalı bulutlu ama güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 26 dereceye kadar çıkacak.

          İzmir'de hava 29 dereceyi görecek. Parlayan güneşi yer yer bulutlar kapatacak.

          Ankara ise sıcak ama sisli bir gün geçirecek. Termometreler 27 dereceyi gösterse de sisli hava hayatı olumsuz etkileyebilir.

        • 3

          16 NİSAN SALI TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?

          Türkiye genel olarak güneşli ve sıcak bir salı günü yaşayacak. Birkaç şehirde yer yer sisli hava gözükse de sıcaklıklar 25 derece ve üzerinde seyredecek.

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