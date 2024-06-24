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        Haberler Bilgi Spor Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran 2024 bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 bugünkü maçlar

        Bugün kimin maçı var? 24 Haziran EURO 2024 bugünkü maç programı

        EURO 2024 maç programı belli oldu. Almanya'da düzenlenen 17. Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında üçüncü ve son maçlar oynanıyor. Dün A Grubu'nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna kalmayı garantilerken; Macaristan, gruptan çıkmak için en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeye çalışacak. Nefes kesen maçlara sahne olan turnuvada bu akşam B Grubu'nda iki kritik mücadele oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, bugünkü maçlar hangi kanalda? İşte, 24 Haziran EURO 2024 bugünkü maçları...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:57
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        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarında üçüncü ve son maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu maçları bugün oynanacak. İkinci müsabakaların ardından B Grubu'nda son 16 turunu garantileyen İspanya rakibinin karşısına üstün çıkacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 24 Haziran Pazartesi EURO 2024 bugünkü maçları...

        • 2

          BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Grup B: 22:00 İtalya-Hırvatistan

          İtalya Hırvatistan maçı saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Serdar Gözübüyük olacak.

        • 3

          MUHTEMEL 11'LER

          Hırvatistan Milli Takımı'nda ilk iki maçta olduğu gibi kaleyi yine Fenerbahçe'den Dominik Livakovic'in koruması bekleniyor.

          Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

          Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Pasalic, Sucic, Kramaric, Budimir

          İtalya: Donnarumma, Darmian, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Barella, Pellegrini, Chiesa, Retegui

        • 4

          Grup B: 22:00 Arnavutluk-İspanya

          Düsseldorf Arena'da oynanacak Arnavutluk İspanya maçı, 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          İki takımın mücadeleye şu kadrolar ile çıkması bekleniyor:

          Arnavutluk : Strakoşa; Balliu, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj; Ramazani, Abrashi, Asllani, Bajrami, Laci; Broja

          İspanya : Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merinos, Zubimendi, Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal

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