25 Kasım Pazartesi Erzurum’da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı sonrası Erzurum’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ‘’Bugün Erzurum’da okul var mı yok mu, hangi ilçelerde tatil?’’ sorularına yanıt aranırken konu ile ilgili Erzurum Valiliği’nden açıklama geldi. İşte, detaylar…