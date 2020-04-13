Buğdaylı yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbasını andıran görüntüsüne rağmen buğday çorbası daha doyurucu çoğu zaman ana yemek gibi sunumu yapılabilecek bir çorba formunda. Kuru naneyle süsleyeceğiniz bu çorba ağzınıza layık.

Buğdaylı Yoğurt Çorbası Malzemeler:

2 kahve fincanı buğday

2 litre su

Yarım kilodan biraz az yoğurt

1 adet et bulyon

1 tane yumurta

1,5 yemek kaşığı un

2-2,5 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı kuru nane

Buğdaylı Yoğurt Çorbası Yapılışı:

Buğdayları bir gece önceden ıslatalım.

Biraz tuz atıp suyun içine koyup buğdayları haşlayalım.

Un, yumurta ve yoğurdu çırpıcıyla çırpalım.

Buğdayı haşlamış olduğumuz sudan azar azar ekleyip yoğurdu kestirmeden karıştıralım.

Buğdayların suyu bitince buğdayları da karışıma ekliyoruz. Karışım bir iki taşım kaynadıktan sonra ocaktan alıyoruz.

Yağı ve naneyi ayrı bir tavada yakıp çorbanın üzerine ekliyoruz.

Sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz afiyet olsun.