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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Bu son şansımız mı?' filmleri Salt'ta

        'Bu son şansımız mı?' filmleri Salt'ta

        İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan "Bu son şansımız mı?" başlıklı seçkideki 8 belgesel filmin gösterimleri 19 Mart-19 Nisan tarihlerinde Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 00:09 Güncelleme: 18.03.2025 - 00:09
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        'Bu son şansımız mı?' filmleri Salt'ta
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        Salt’ın, 'Bu son şansımız mı?' gösterim programı, iklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 19 Mart-19 Nisan tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek 2025 programı, suyun hayati önemine odaklanıyor. Sekiz belgesel filmden oluşan seçki, toplulukların çevresel adalet arayışlarından endüstrileşmenin uzun vadeli etkilerine, suyun hem yaşamın kaynağı hem de hayatta kalmaya yönelik bir mücadele alanı oluşuna vurgu yapıyor.

        Leviathan
        Leviathan

        Silence of the Tides (Gelgitlerin Sessizliği), Hollanda ve Almanya’dan Danimarka kıyılarına uzanan ve dünyanın en büyük gelgit alanlarından biri olan Wadden Denizi’ni odağına alıyor. Leviathan, Kuzey Amerika’daki balıkçılık endüstrisinin zorlu çalışma koşullarını belgeliyor. The Forgotten Space (Unutulan Alan), 1950’lerden itibaren liman kentlerini ve küresel lojistiği yeniden yapılandıran konteyner taşımacılığını ele alıyor.

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        Şarap Rengi Deniz
        Şarap Rengi Deniz

        Şarap Rengi Deniz, sıcaklıkların küresel ortalamadan daha hızlı arttığı Akdeniz’de iklim değişiklinin sonuçlarını incelerken Water and Power (Su ve İktidar), Los Angeles’taki su kıtlığının kent peyzajını nasıl yeniden şekillendirdiğini gözler önüne seriyor. Living Water (Yaşam Suyu), Wadi Rum Çölü odağında Ürdün’de yaşanan su krizinin ekolojik, toplumsal ve ekonomik boyutlarına dikkat çekiyor.

        Sedef Düğme
        Sedef Düğme

        Şili Patagonyası’ndaki su göçerleri ile Pinochet diktatörlüğü sırasında kaybolmuş muhaliflerin hikâyesini iki sedef düğme aracılığıyla birbirine bağlayan El botón de nácar (Sedef Düğme), belleğin taşıyıcısı olarak suyu merkeze alıyor. In Our Water (Bizim Suyumuz) ise 1980’lerde New Jersey’de yaşayan bir ailenin kuyularına sızan zehirli kimyasallara karşı verdikleri mücadelenin izini sürüyor.

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        Su ve İktidar
        Su ve İktidar

        Yükselen deniz seviyeleri ve artan kuraklıklardan ekolojik yıkıma uzanan hikâyeler, suyun sadece bir doğal kaynak değil; ekosistemleri, ekonomileri, yaşam biçimlerini şekillendiren bir müşterek olduğunu hatırlatıyor. Gezegenin geleceği ve sürdürülebilir ortak yaşam ile yakından ilişkili meseleler etrafındaki aciliyetleri gündeme getiriyor.

        Unutulan Alan
        Unutulan Alan

        Salt Genel Müdürü Deniz Ova, insan faaliyetlerinin çevresel sonuçlarına dikkat çeken bu program ile ekolojik dengenin yeniden kurulmasına yönelik ortak bilince katkı sağlamanın amaçlandığını belirtti: “Programın 10. senesinde, günümüzün aciliyetlerinden hareketle birlikte düşünmeyi ve araştırmayı teşvik eden bir kültür kurumu olarak, suyun hayati önemine eğiliyoruz. Bu doğrultuda Salt Beyoğlu’nda başlattığımız Su Etrafında programıyla sanat, ekoloji, mimarlık gibi farklı alanlardan araştırmacıları bir araya getirirken, Bu son şansımız mı? seçkisiyle dünya çapında artan kuraklıklar karşısında su kaynaklarının önemini ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmedeki kritik rolünü ele alıyoruz” dedi.

        Yaşam Suyu
        Yaşam Suyu

        Salt Yönetim Kurulu Üyesi ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay ise “Sürdürülebilir bir geleceğin kolektif bilinç ve ortak çabalarla inşa edileceğine inanıyoruz. Sanat da bu süreçlerdeki en birleştirici araçlardan biri. Kurucusu olduğumuz Salt’ın Bu son şansımız mı? programını desteklememizin temelinde bu anlayış yatıyor. Bu yılki seçkinin odağında yer alan ‘su’, yalnızca yaşamın kaynağı değil, gezegenimizin sürdürülebilirliği için de kritik bir unsur. İklim krizine ve suyun hayatımızdaki belirleyici rolüne dikkat çeken projelere katkı sağlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu son şansımız mı?, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da toplumda farkındalık yaratma yolunda güçlü bir çağrı niteliği taşıyor" dedi.

        Bizim Suyumuz
        Bizim Suyumuz

        Bu son şansımız mı?, Salt Beyoğlu’ndaki Su Etrafında programlarına paralel olarak, 19 Mart Çarşamba saat 20.30’da Silence of the Tides [Gelgitlerin Sessizliği] filminin gösterimiyle başlayacak. Program, 23 Mart Pazar günü Leviathan, The Forgotten Space [Unutulan Alan]ve Şarap Rengi Deniz filmlerinin gösterimiyle devam edecek.

        Salt’tan Fatma Çolakoğlu ile Alâ Taleb tarafından hazırlanan Bu son şansımız mı? 2025 programı herkesin katılımına açık ve ücretsiz...

        Gösterim Programı

        19 Mart – 19 Nisan

        Salt Beyoğlu, Açık Sinema

        Silence of the Tides [Gelgitlerin Sessizliği], Pieter-Rim de Kroon, 2021, 103'

        19 Mart Çarşamba, 20.30

        Leviathan, Lucien Castaing-Taylor ve Véréna Paravel, 2012, 87'

        23 Mart Pazar, 14.00

        The Forgotten Space [Unutulan Alan], Allan Sekula ve Noël Burch, 2010, 112'

        23 Mart Pazar, 16.00

        Şarap Rengi Deniz, Nefin Dinç, 2024, 43'

        23 Mart Pazar, 18.00

        Water and Power [Su ve İktidar], Pat O’Neill, 1989, 57'

        11 Nisan Cuma, 19.00

        Living Water [Yaşam Suyu], Pavel Borecký, 2021, 77'

        16 Nisan Çarşamba, 19.00

        El botón de nácar [Sedef Düğme], Patricio Guzmán, 2015, 82'

        18 Nisan Cuma, 19.00

        In Our Water [Bizim Suyumuz], Meg Switzgable, 1982, 60'

        19 Nisan Cumartesi, 19.00

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        #SALT beyoğlu
        #SALT Galata
        #Deniz Ova
        #iklim değişikliği
        #kuraklık
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