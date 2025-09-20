Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Bu maç bizim özelimizde çok önemliydi - Gençlerbirliği Haberleri

        Hüseyin Eroğlu: Bu maç bizim özelimizde çok önemliydi

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eyüpspor müsabakasının ardından, "Bazen iyi oynuyorsun, kaybedebiliyorsun ama bu maç bizim özelimizde çok önemliydi, 3 puandan fazlasıydı" dedi.

        Giriş: 20.09.2025 - 20:08 Güncelleme: 20.09.2025 - 20:08
        "Bu maç bizim özelimizde çok önemliydi"
        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

        "BU MAÇ BİZİM ÖZELİMİZDE ÇOK ÖNEMLİYDİ"

        Eroğlu, "Taraftarımız gerçekten bugün çok destek oldular. Son bitiş anına kadar bizi desteklediler. Bu da bizim için çok anlamlıydı ve itici bir güçtü. Tekrar tüm taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. İlk 5 maçta kaybetmeyeceğimiz belki kazanacağımız maçlar vardı. Belki bireysel hatalar belki anlık hatalardan dolayı maçları kaybettik. Kolay değil, bazen iyi oynuyorsun, kaybedebiliyorsun ama bu maç bizim özelimizde çok önemliydi, 3 puandan fazlasıydı. Oyuncuları buna göre hazırladım. Hafta içi kazanmak zorundayız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Rakibimiz son 3 maçı derin savunmada 5-4-1, hücumda 3-4-2-1 şeklinde oynuyorlardı. Ona bir hazırlığımız vardı ama onlar da bugün formasyon anlamında bir değişikliğe gittiler. Bütün formasyonlara oyuncularımızı en azından antrenmanda alıştırıyoruz. Bugün maçın ilk yarısında aslında dengeli bir oyun vardı ve golü bulduk. Sadece yaptığımız basit pas hatalarından dolayı rakibin gelişine maruz kaldık. Kalecileri ile oyun kurmayı iyi yapan bir takımla oynadık. Bunun üzerine yoğunlaştık. Birkaç kritik nokta vardı. Kazansaydık belki gol bulma şansımız olabilirdi. Buna çalışmıştık. Golü kazandıktan sonra skoru koruyalım diye ilk yarı bitimi biraz oyundan düştük. İlk yarı birkaç tane daha atabileceğimiz pozisyon geldi. Bazen takımların özgüveni, konsantrasyonu, motivasyonu skorla çok doğru orantılıdır. Bizim böyle bir gayrete ihtiyacımız vardı. Bunun için ikinci yarı savunmada biraz daha fazla kalmak durumunda kaldık. Savunma yapmak belki son ana kadar 1-2 maçta sonlarda yediğimiz goller ya da atamadığımız goller kaybetmemize neden olmuştu. Bugün kazandık, çok mutluyum. Herkes zaten bu maçı bekliyordu. Futbolda kazandıkça oyunun güzelleşeceğini düşünüyorum. İkinci yarı sadece savunmada kaldık ki rakibin de topa sahip olduğu bölümde etkili oyuncuları vardı. Gerçekten kadro derinliği çok geniş. Bizim de aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Fiziksel anlamda biraz daha istediğimiz seviyede olmayan oyuncularımız var. Buna rağmen oyuncularımızla son dakikaya kadar çok önemli bir puan aldık" ifadelerini kullandı.

        Habertürk Anasayfa