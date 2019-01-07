07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu hafta tutulmanın ardından içe bakış, derinleşme eksikleri anlama ve dönüştürmek için koşullar çok uygun. Dikkatli ve sağduyulu ilerlemek önemli. Yeni Ay ile ihtiyaçları giderecek fırsatlar gelişirken, yeni girişimler için tedbirli davranmak gerekir. Hafta boyunca Satürn ve Plüton arasında sıkışan Güneş, büyük dönüşümler için fırsatlar sunarken, yoğun baskı hissedebiliriz.
Uranüs düz harekete geçiyor. Uranüs Koç burcunda meraklı, anda yaşayan, esinlenen, hayal kuran vasıflarımızı yüceltirken, farkındalığa ve büyüme ve gelişme ihtiyacına vurgu yapar. Retrodan düz harekete geçişte coşkuyla, inat çatışabilir. Sabırsız ve tahammülsüz davrandığımız durumlar oluşur. Bir yandan yenilenmek isterken diğer yandan kaşif vasıflar etkinleşirken, işlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabiliriz. Tatminsizlik yüzünden elimizdekini kaçırabiliriz.
Venüs Yay'a ilerliyor. Ateş elementinde artış yaşanıyor. İlişkilerde özgürlüğüne düşkün tavırlar artabilir. Yeni deneyimlere açık, sınırlanmak istemeyen güdülerimiz aktif olacak. Venüs Yay'da inançlar konusunda savaşçı tavırları açığa çıkarabilir. Güneş Satürn kavuşumunun vurguladığı uzun vadeli tasarruf zorunluluğunu Venüs Yay'da geçici zevkler için bozmaya çalışabilir. Finansal konularda gereksiz riskler almaktan, aşırı harcamadan ve borçlanmadan kaçınmak faydalı olur.
KOÇ BURCU HAFTALIK YORUM
Yenilenme arzunuz artıyor. Hayal kuran vasıflarınız artarken, çocuksu tavırlar sergileyebilirsiniz. Coşkuyla, inat çatışabilir. Kaşif vasıflar etkinleşirken, işlerin arkasını getirmekte sorunlar yaşayabilirsiniz. Sabırsız ve tahammülsüz davrandığımız durumlar oluşabilir. Bir yandan yenilenmek isterken diğer yandan tatminsizlik yüzünden elinizdekini kaçırabilirsiniz. İlişkilerde tepkisel tutumlardan kaçınmak faydalı olur. Kariyer alanında baskıcı olaylar gelişebilir. Yurtdışı, yabancılar, seyahatler, yüksek eğitim alanında gelişmeler olabilir.
BOĞA BURCU HAFTALIK YORUM
Yeni Ay'la kariyer alanında ihtiyaçları giderecek fırsatlar gelişirken, yeni girişimler için tedbirli davranmak gerekir. Yurt dışı yabancılar, üniversiteler alanınızda hafta boyunca Satürn ve Plüton arasında sıkışan Güneş büyük dönüşümler için fırsatlar sunarken, yoğun baskı hissedebilirsiniz. Hukuki konularda hassasiyetler gelişebilir. İş, sağlık ve günlük rutinler, birlikte çalıştığınızı ve hizmet aldığınız insanlarla ilgili gelişmeler olabilir.
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