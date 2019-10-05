05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
JOKER
Todd Phillips'in yönetmenliğini yaptığı; Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, Shea Whigham, Frances Conroy ve Bryan Callen'in rol aldığı Joker izleyici ile buluştu. Başrolünü Joaquin Phoenix'in üstlendiği film, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bir Joker karakterine dönüşümünü konu ediniyor.
Yönetmen Todd Phillips'in senaryosunu Scott Silver ile birlikte kaleme aldığı film; kalabalıklar içinde bile her an yalnız olan ve bağ kurma arayışında olan bir adamın; çevresindeki herkesle gitgide nasıl uyumsuz hale geldiğini gözler önüne sermeyi amaçlıyor.
PİRANALAR
Gomorra'nın yazarı Roberto Saviano'nun kendi eserinden sinemaya uyarladığı Piranalar, Napoli'de mafyaya dahil olmaya çabalayan genç ama bir o kadar da zalim bir grup arkadaşın hikayelerini anlatıyor. İlk gösterimini Berlin Film Festivali'nde yapan filme adını veren piranalar, silahlı çete olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.
Amatör genç oyuncuların rol aldığı film, bir yandan geleceğin mafyasının günümüzde nasıl yetiştiğini gözlemlerken bir yandan da ergen duygu durumunun suç dünyasından nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor. Francesco Di Napoli, Viviana Aprea, Ar Tem, Pasquale Marotta, Mattia Piano Del Balzo ve Ciro Vecchione'nin rol aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Claudio Giovannesi oturuyor.
KUŞATMA 7 UYUYANLAR
Utku Uçar'ın yönettiği Kuşatma 7 Uyuyanlar'ın oyuncu kadrosunda Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı, Çağatay Akman gibi isimler yer alıyor. Ahmet Şafak'ın senaryosunu yazdığı film; Amerikalı Blackwater subayı Falcon'un Kerkük'e gelmesi üzerine, özel bir Türk birliğinin bölgedeki kaos baronlarının komplosuna karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.
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