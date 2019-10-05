JOKER

Todd Phillips'in yönetmenliğini yaptığı; Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Marc Maron, Shea Whigham, Frances Conroy ve Bryan Callen'in rol aldığı Joker izleyici ile buluştu. Başrolünü Joaquin Phoenix'in üstlendiği film, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in, zihninin psikolojik olarak yavaş yavaş tekinsiz sulara yelken açmasıyla bir Joker karakterine dönüşümünü konu ediniyor.