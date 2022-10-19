Bu burçlar işten kovulmaya karşı gardını alsın! İşte kovulma olasılığı en yüksek olan burçlar

BAŞAK

Başak burcu, Mükemmel olanın peşinden giden, titiz, düzenli insanlardır. Ancak bu koşullar değiştiğinde karşısındaki insana sabrı çok azdır.

Başak'ların yaşamda ayrıntılar arasında boğulma riskleri hep vardır. Böyle anlarda bile, kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde gelişigüzel şeyler bulunabileceğini kabul etmezler. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırtmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için, soğuk ve mesafeli bir görünüşleri vardır.

Başaklar işlerin zor olmasını ve hafife alınmamayı severler. Bu onlara bir amaç duygusu ve bir sonraki başarılarının yakıtı olarak hırs yapma yeteneği verir. Yapamayacakları ve uymayacakları şey takdir edilmemektir. Her şeyi göze almaya istekli olduklarından, bazen kendilerine meydan okunmadığında ya da kendilerinden yararlanıldıklarını hissettiklerinde kendi kendilerini sabote ederler. Bu, bir kaçış yolu olarak çatışma yaratacak bir işarettir. Bu onların kovulma ihtimalini artırır, ancak genellikle kendi yıkımlarının mimarlarıdır.