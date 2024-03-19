Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi - magazin haberleri

        Bruce Willis'in kızı Tallulah'a otizm teşhisi

        Mücadele ettiği hastalık nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan aksiyon yıldızı Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, kendisine otizm teşhisi konulduğunu ilk kez açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızına otizm teşhisi konuldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı Bruce Willis önce afazi (konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen hastalık), ardından demans (bunama) teşhisi konulması nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı.

        'Zor Ölüm', 'Altıncı His' gibi yapımlarla hafızalarda yer alan Bruce Willis, sık sık sağlık durumu nedeniyle haberlere konu oldu. Ancak bu sefer kızının hastalığı gündemde.

        69 yaşındaki Willis'in 61 yaşındaki oyuncu Demi Moore ile evliliğinden olan kızı Tallulah Willis, kendisinin de bir yıldır otizmle mücadele ettiğini açıkladı. Annesi ve babası gibi oyunculuk yapan 30 yaşındaki Tallulah, geçen yaz kendisine otizm teşhisi konulduğunu ve bunun hayatını değiştirdiğini ilk kez dile getirdi.

        REKLAM

        Tallulah Instagram'da, babasıyla 2004'te 'The Whole Ten Yards' filminin prömiyerinde, kendisi henüz 10 yaşındayken çekilmiş eski bir videosunu paylaşıp sağlık durumunu açıkladı.

        "Otizmli olduğunuzu söylemeden otizmli olduğunuzu anlatın" diye not yazan Tallulah, videoda babası, gazetecinin sorusunu yanıtlarken yanında görülüyor.

        "HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

        "Bu benim hastalığım hakkında ilk kamuoyu karşısındaki açıklamam. Geçen yaz ortaya çıktı ve hayatımı değiştirdi" diye yazdı.

        Tallulah, daha önce beden algı bozukluğu, anoreksiya ve dikkat eksikliği hastalıklarıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.

        REKLAM

        Tallulah, Bruce Willis ve Demi Moore'un en küçük kızı. İkilinin 32 yaşında Scout ve 35 yaşında Rumer adında iki kızı daha bulunuyor.

        Demi Moore ile 2000'de boşanan Bruce Willis, 2009'dan bu yana eski model Emma Heming ile evli. Bu evliliğinden de 12 yaşında Mabel Ray ve 10 yaşında Evelyn Penn adlarında iki kızı var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tallulah Willis
        #Bruce Willis
        #otizm

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Otomobil otobüs durağına daldı! 3 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 3 can kaybı var
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Obama'dan sürpriz ziyaret
        Obama'dan sürpriz ziyaret
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i"nin görevdeki 100 günü
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i"nin görevdeki 100 günü
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Habertürk Anasayfa