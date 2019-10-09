Heat dergisine konuşan bir kaynak, “Britney sahne performanslarına uzun bir süre ara verme kararı aldı. Tabii ki bu çok zor bir karardı, çünkü sahnede olmayı ve hayranlarıyla bir arada olmayı seviyor, ama aynı zamanda bunun atması gereken bir adım olduğunu da biliyor” dedi.