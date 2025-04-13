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        Haberler Dünyadan Britney Spears, yanında oyuncak bebekle geziyor - magazin haberleri

        Britney Spears, yanında oyuncak bebekle geziyor

        Son dönemde bıçaklı, şömine içi dans gibi tehlikeli hareketleriyle hayranlarını korkutan Britney Spears, oyuncak bebekle birlikte seyahat etmesiyle ruh sağlığı konusunda endişe yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:31
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        Ruh sağlığı endişe yarattı
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        Britney Spears, önceki gün yardımcısıyla birlikte Meksika'da havaalanında görüntülendiğinde yanında bazı sıra dışı eşyalar vardı.

        Son birkaç gündür ülkedeki maceralarından fotoğraflar ve videoları sosyal medyadan paylaşan pop yıldızı, yanında koruması ve oyuncak bir bebekle Meksika'ya giderken ruh sağlığı konusunda endişeye yol açtı. Britney Spears'ın yardımcısının, yumuşak bir battaniyeye sarılı oyuncak bebeği ve şarkıcının çantasını taşıdığı görüldü.

        Britney Spears, şort, topuklu sandaletler ve siyah kapüşonlu kıyafetiyle dikkat çekti. Oyuncak bebeğin, 43 yaşındaki ABD'li şarkıcının 2021'de Instagram takipçilerine oyuncakla dans ettiği videoda gösterdiği bebek olabileceği düşünüldü.

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        Britney Spears o videoda, yaşını çok ciddiye almadığını belirtmiş; "Bu yıl 40 yaşıma giriyorum. Yaş sadece bir sayıdır ama ciddiyim... Büyümek, yapabileceğiniz en aptalca şeydir, bu yüzden arkadaşlarımla oynayın" demişti.

        Geçirdiği ruhsal sorunlar nedeniyle babasının vasi olarak atanmasına 13 yılın ardından karşı çıkan Britney Spears, 2021'de vasiliğin iptali davasını kazanmış, finansal bağımsızlığını geri almıştı.

        Ancak aradan 3 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, bazı hayranları sosyal medyada bıçaklarla dans ettiği, banyosunu yaktığını iddia ettiği ve 'sahte arkadaşlar' hakkında tuhaf konuşmalar yaptığı paylaşımların ardından, şarkıcının ruh sağlığıyla ilgili endişe etmeye devam ediyor. Oyuncak bebekle seyahat etmesi de bu endişeleri artırıcı bir etken oldu.

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        #Britney Spears
        #oyuncak bebek

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