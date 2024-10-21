Bir süredir ilginç dans videolarıyla gündeme gelen ve uzun süredir müzik konusunda bir üretimiyle adından söz edilmeyen Britney Spears, bu defa kendiyle evlendiğini duyurdu.

42 yaşındaki pop şarkıcısı, saten krem rengi bir elbise ve duvakla dans ettiği bir videosunu sosyal medyada paylaştı.