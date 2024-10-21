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        Haberler Dünyadan Britney Spears kendiyle evlendiğini açıkladı - Magazin haberleri

        Britney Spears'tan tuhaf açıklama: Kendimle evlendim!

        Eşi Sam Asghari'den mayısta boşanan Britney Spears, kendi kendiyle evlendiğini duyurarak hayranlarını şaşırttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:55
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          Bir süredir ilginç dans videolarıyla gündeme gelen ve uzun süredir müzik konusunda bir üretimiyle adından söz edilmeyen Britney Spears, bu defa kendiyle evlendiğini duyurdu.

          42 yaşındaki pop şarkıcısı, saten krem rengi bir elbise ve duvakla dans ettiği bir videosunu sosyal medyada paylaştı.

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          Britney Spears; "Kendi kendine evlenmenin yaptığı en zekice şey" olduğunu söyledi.

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          Ünlü şarkıcı, sosyal medya mesajında şunları yazdı: Bugün, kendimle evlendiğim gün. Utanç verici ya da aptalca ama bence bu, şimdiye kadar yaptığım en zekice şey.

          Spears, 2016'da ilişkiye başladığı 30 yaşındaki Sam Asghari ile 14 ay süren evliliğini bir yıl önce bitirdi.

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          Çiftin boşanma sebebi açıklanmasa da Sam Asghari, ünlü şarkıcıyı aldatmakla suçladı.

          Çiftin birlikteliklerinden çocukları olmadı. Ancak Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline'dan biri 19, diğer 18 yaşında iki oğlu bulunuyor.

          Britney Spears'ın Kevin Federline'dan boşanmasının ardından çocuklarının velayeti babalarında kalmış, ünlü şarkıcının uzun yıllar oğullarıyla mesafeli bir ilişkisi olmuştu.

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          2020 yılında bir akıl sağlığı merkezinde tedavi gören Britney Spears, tuhaf dans videoları ve geçen yıl paylaştığı bıçaklı dansı sonrası hayranlarını endişelendirmişti.

          Paylaşımları nedeniyle ruh sağlığı konusunda hayranlarını endişelendiren Britney Spears, mayıs ayında kaldığı otelden çıplak olarak üzerine sadece battaniye sarılı bir şekilde çıkarılmıştı. Bir ambulansın otel önünde bekletildiği olaylı gecenin ardından Spears'ın sinir krizi geçirdiği öne sürülmüştü. Ancak Britney Spears, sinir krizi iddiasını yalanlamış, sadece ayağını burktuğu için ambulans çağrıldığını açıklamıştı.

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