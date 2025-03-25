Britney Spears, Brad Pitt filmine ilham oldu

Kariyeri birçok başarıyla bezeli, özel hayatı ise sansasyonel olaylarla dolu olan ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın biyografi türündeki film için çalışmalar sürüyor.Universal Pictures, Britney Spears'ın 2 milyon 500 bin kopya satan anı kitabı 'İçimdeki Kadın'ın haklarını satın alarak film için "Çekiyoruz" kararı vermişti. Henüz kesinleşmeyen başrol oyuncusu için sosyal medyada birçok isim öne çıkıyor; Ariana Grande, Sabrina Carpenter ve Millie Bobby Brown... Ne var ki filmi yönetecek olan Jon M. Chu'nun bu isimlerle şu ana kadar hiçbir temas kurmadığı öğrenildi.

REKLAM advertisement1 Film, yalnızca Britney Spears'ın hayranları değil, Hollywood’un önde gelen yapımcılarını da harekete geçirdi. Zira büyük yapım şirketleri; Margot Robbie, Brad Pitt, Reese Witherspoon ve Shonda Rhimes gibi isimlerin biyografik türündeki filmlerinin telif hakları için adeta sıraya girdi.

REKLAM Daha önce bir röportajında Britney Spears’ın gösterilerinin büyük bir hayranı olduğunu ifade eden Jon M. Chu; "Britney’nin hikâyesi yalnızca onun değil, bir neslin hikâyesi” sözleriyle projeye duyduğu bağlılığı dile getirdi. “Bu film gençlere, kadınlara ve yıldızlara nasıl davrandığımızı sorgulayan bir yapım olacak” diyen Chu, senaryo yazımı ve yazar seçimi gibi aşamaların henüz başlamadığını da vurguladı.

Film çalışmaları devam ederken Britney Spears cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Spears; "Müzik sektörüne dönmeyeceğim" diyerek şaşırttı. Britney Spears; "Ya eğlenmek için ya da başkaları için şarkı yazıyorum. Son iki yılda başka sanatçılar için 20’den fazla şarkı yazdım” sözleriyle üretkenliğinin devam ettiğini söyledi.