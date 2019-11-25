Bir zamanlar helikopter pilotu kardeşine imrenen Luana, "Kardeşimin dünyadaki en havalı insan olduğunu düşünürdüm. Daha sonra pilot olan görümcem hayatımıza girdi. Daha önce kadın pilota pek rastlamamıştım. Bu nedenle onun mesleğini şaşırtıcı bulurdum" diyor.