Brezilya lideri Bolsonaro, Elon Musk ile görüştü

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Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "(Brezilya İletişim Bakanı) Fabio Faria'nın daveti üzerine Brezilya'yı ziyaret eden Elon Musk ile görüştüm. Diğer konuların yanı sıra bağlantı, yatırımlar, inovasyon ile Amazon'umuzun korunmasını güçlendirmek için teknoloji kullanımı ve Brezilya'nın ekonomik potansiyelini gerçekleştirme konularını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Musk da Twitter hesabından, "Kırsal alanlardaki 19 bin internete erişimi olmayan okul için Starlink'in uzaya fırlatılması ve Amazon'un çevre izlemesi için Brezilya'da olmaktan çok heyecanlıyım!" açıklamasında bulundu.