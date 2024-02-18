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        Haberler Dünya Avrupa Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in işgalini Hitler'e benzetti

        Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in işgalini Hitler'e benzetti

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 18.02.2024 - 18:46
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        İsrail'in işgalini Hitler'e benzetti
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        Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu.

        İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

        Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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