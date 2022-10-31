Bolsonaro'nun destekçileri gözyaşlarına hakim olamadı

Zafer kutlaması için meydanda toplanan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro taraftarları, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük üzüntü yaşadı. Kimi destekçileri Bolsonaro'nun seçimi kazanması için dua ederken kimi de dua etti.

Brezilya bayrakları ve Bolsonaro posterlerinin dalgalandığı meydandaki coşku, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yerini hüzne ve göz yaşına bıraktı.

Birçok seçmen, alanı terk ederken Bolsonaro'nun bazı destekçileri, oldukları yere çöküp liderlerinin seçimi kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadı.