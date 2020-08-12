Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,98 dolardan işlem görüyor.
Dün 45,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 44,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 42 dolardan alıcı buldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaklaşık 4 milyon varillik düşüş gerçekleşti. Söz konusu düşüş, dünyanın en büyük petrol tüketilen ABD pazarında talep artışına işaret etmesi dolayısıyla ham petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.
Bunun yanında, Rusya’nın yeni tip koronavirüs aşısının tescillendiğini açıklaması dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının yarattığı tüketimdeki azalışın yeniden artacağı beklentisini destekleyerek fiyatlar üzerinde olumlu etki oluşturdu.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),ülkedeki ham petrol üretiminin bu yıl 990 bin varil azalışla 11,26 milyon varile gerileyeceğini öngördüğünü açıkladı. EIA geçen ay bu yılki üretimin 600 bin varil düşeceği yönünde tahminde bulunmuştu.
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin belirsizlik, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
Teşvik paketine ilişkin haber akışı piyasalar tarafından yakından takip edilirken, Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar ile teşvik paketine ilişkin görüşmelerin çıkmazda olduğunu ifade etti.
Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkileyerek ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu, can kaybı ise 741 bini aştı. ABD, 5,1 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, Brezilya 3 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Hindistan yaklaşık 2,3 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.
Brent petrolde teknik olarak 44,78 ile 44,83 dolar aralığının direnç, 44,65 ile 44,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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