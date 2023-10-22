Bratz bebeklere benzemek için birçok kez dolgu yaptıran genç kadın yeni estetik operasyonlara hazırlanıyor

Andrea daha önce şunları paylaşmıştı: Hâlâ daha büyük dudaklar istiyorum ve onları daha da büyütmek için daha fazla enjeksiyon yapmaya devam edeceğim. Her ay daha fazla dolgu yaptıracağım ve toplamda ne kadar para harcadığımı bile sayamıyorum.