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        Haberler Yaşam Bratz bebeklere benzemek için birçok kez dolgu yaptıran genç kadın yeni estetik operasyonlara hazırlanıyor

        Bratz bebeklere benzemek için birçok kez dolgu yaptıran genç kadın yeni estetik operasyonlara hazırlanıyor

        25 yaşındaki Rus fenomen Andrea, Bratz bebeklere benzemek için birçok estetik operasyon geçirdi. Genç kadın, dudaklarına yaptırdığı onca işlemden sonra bile tam olarak istediği gibi gözükmediğini ve daha çarpıcı bir görünüm istediği için ameliyatlara devam edeceğini belirtiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:54
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          Bir sosyal medya fenomeni olan Andrea Ivanova'nın çarpıcı değişimi 2018 yılında başladı. Önceleri ince yüz hatlarına sahip olan Andrea, dudaklarına dolgu yaptırarak, estetik dünyasına adım attı. Şu anda oldukça büyük dudaklara sahip olsa da Andrea, henüz istediği gibi görünmediğini söylüyor.

        • 2

          Andrea daha önce şunları paylaşmıştı: Hâlâ daha büyük dudaklar istiyorum ve onları daha da büyütmek için daha fazla enjeksiyon yapmaya devam edeceğim. Her ay daha fazla dolgu yaptıracağım ve toplamda ne kadar para harcadığımı bile sayamıyorum.

        • 3

          25 yaşındaki Andrea'nın tek arzusu dudakları değil. Ayrıca elmacık kemiklerinin de 'dünyanın en büyüğü' olmasını istiyor. Bu hedefin sebebi Bratz bebeklerden geliyor. Andrea, "Sıkıcı sıradan görünümlerden hoşlanmıyorum ve devasa şekillerin ve eksantrik güzelliklerin hayranıyım" diyor.

        • 4

          Ancak genç fenomen, ona istediği enjeksiyon uygulamalarını yapacak bir klinik bulmakta zorlanıyor çünkü birçok doktor onu aşırı istekleri yüzünden reddediyor.

        • 5

          43'ten fazla prosedür geçirdiğini iddia eden Ivanova'ya göre, görünüşünü "iyileştirme" arayışına 18 bin doları aşan bir yatırım yaptı ve bu tutarın 9 bin dolardan fazlasını yalnızca dudak enjeksiyonları oluşturdu. Ivanova, yolculuğu boyunca olumsuz yorumlarla da karşılaştığını ifade ediyor.

        • 6

          “Güzelliğe dair kendi zevklerim ve görüşlerim olduğu için insanların yorumları konusunda endişelenmiyorum. Her insan başkalarının düşüncelerinden korkmadan, endişelenmeden kendini tatmin etmelidir çünkü hayatın anlamı mutlu olmaktır” diyor.

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          Kaynak: BrightSide

          Fotoğraflar: Andrea Ivanova Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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