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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Brad Friedel: Beşiktaş yönetimine ocak ayı için 75 tane futbolcu raporu gönderdim - Beşiktaş Haberleri

        Brad Friedel: Beşiktaş yönetimine ocak ayı için 75 tane futbolcu raporu gönderdim

        Beşiktaş'ın eski yönetim danışmanı Brad Friedel, siyah-beyazlı kulübün maaş ve transfer politikasıyla ilgili HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul'a özel açıklamalar yaptı. ABD'li futbol adamı, ocak ayı için siyah-beyazlı kulübe 75 tane futbolcu raporu gönderdiğini belirtirken, Jean Onana'nın Genoa'ya transferiyle ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:53
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        "75 tane futbolcu raporu gönderdim"
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        Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminde yaşanan yönetimsel kriz sonrası görevine son verilen Brad Friedel, siyah-beyazlılarla ilgili HT Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, siyah-beyazlı kulüpte yaklaşık 5 ay yönetim danışmanlığı görevini yürüten ABD'li futbol adamının, ocak dönemi için Arat yönetimine 75 tane futbolcu raporu gönderdiğini söylediğini açıkladı.

        Friedel, Ahmet Selim Kul'a yaptığı açıklamada, "Ben toplamda 500 civarında, ocak dönemi için ise 75 tane oyuncu raporu gönderdim kulübe. Bu raporlar hazır. Muhtemelen yönetim değiştiği için eski yönetimden kalan şeylere çok bakılmadı" ifadesini kullandı.

        "ONANA'NIN MAAŞININ YARISINI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK"

        Friedel ayrıca, Beşiktaş'ta oyunculara ödenen maaş standardının çok yüksek olduğunu da belirtirken, Genoa'ya gönderilen Jean Onana hakkında da flaş iddialarda bulundu. Friedel, konuyla ilgili olarak, "Bizim kulübümüzde verdiğimiz maaşlar standartların çok çok üzerinde. Bu yüzden satış yapmak çok zor. Onana gitti, evet ama maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek" şeklinde konuştu.

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