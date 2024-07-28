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        Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk ceza

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:16
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        Bozcaada Belediyesi'ne milyonluk ceza
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        Bozcaada Belediyesi'ne "çevre kirliliğine" neden olduğu gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca idari para cezası uygulandı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır."

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        #bozcaada belediyesi
        #para cezası
        #çevre kirliliği
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