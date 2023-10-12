Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis! - Erzurum haberleri

        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!

        Erzurum'da, 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi, 24 yerinden bıçaklayarak yaralayıp, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 38 yaşındaki E.S.Ş., toplam 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da olay, 1 Ekim 2021'de Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; E.S.Ş. (38), evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi (14) kendisinden yaşça büyük erkekler ile konuştuğu iddiasıyla 24 yerinden bıçakladı.

        112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEMEDİ

        DHA'da yer alan habere göre 112'yi aramayıp, kızını kanlar içerisinde alıkoyan E.S.Ş., komşuların ihbarı sonrası kaçtı.

        BABASININ İSTİSMAR ETTİĞİNİ ANLATTI

        REKLAM

        D.Ş. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Horasan ilçesi kara yolunda yakalandı. Tedavisi sonrası devlet koruması altına alınıp, pedagoglar eşliğinde ifade veren D.Ş., babasının kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

        D.Ş., olay günü dışarıda arkadaşları ile gezdiği için babasıyla tartıştığını ve bıçaklandığını söyledi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Tutuklu E.S.Ş. hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı. Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 yıldır tutuklu bulunan E.S.Ş., yargılandığı Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, son kez hakim karşısına çıktı.

        "SİZ DE GÜNAHIMA GİRMEYİN"

        E.S.Ş., "Kızıma karşı cinsel istismar suçunu işlemedim. Sadece bıçaklama eylemini gerçekleştirdim. Siz de günahıma girmeyin. Girerseniz hakkımı size helal etmiyorum" dedi.

        61 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

        Mahkeme heyeti, E.S.Ş.'yi 'kızına karşı cinsel istismar', 'müstehcenlik', 'hürriyeti kısıtlama', 'öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzurum
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        İSPARK'a zam geldi
        İSPARK'a zam geldi
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        MİT yalanıyla istismar davasında kritik tanık ifadesi!
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa