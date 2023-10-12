Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
Erzurum'da, 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi, 24 yerinden bıçaklayarak yaralayıp, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 38 yaşındaki E.S.Ş., toplam 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
Erzurum'da olay, 1 Ekim 2021'de Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; E.S.Ş. (38), evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi (14) kendisinden yaşça büyük erkekler ile konuştuğu iddiasıyla 24 yerinden bıçakladı.
112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEMEDİ
DHA'da yer alan habere göre 112'yi aramayıp, kızını kanlar içerisinde alıkoyan E.S.Ş., komşuların ihbarı sonrası kaçtı.
BABASININ İSTİSMAR ETTİĞİNİ ANLATTI
D.Ş. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli Horasan ilçesi kara yolunda yakalandı. Tedavisi sonrası devlet koruması altına alınıp, pedagoglar eşliğinde ifade veren D.Ş., babasının kendisine birden fazla kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.
D.Ş., olay günü dışarıda arkadaşları ile gezdiği için babasıyla tartıştığını ve bıçaklandığını söyledi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Tutuklu E.S.Ş. hakkında çeşitli suçlardan dava açıldı. Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 2 yıldır tutuklu bulunan E.S.Ş., yargılandığı Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, son kez hakim karşısına çıktı.
"SİZ DE GÜNAHIMA GİRMEYİN"
E.S.Ş., "Kızıma karşı cinsel istismar suçunu işlemedim. Sadece bıçaklama eylemini gerçekleştirdim. Siz de günahıma girmeyin. Girerseniz hakkımı size helal etmiyorum" dedi.
61 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, E.S.Ş.'yi 'kızına karşı cinsel istismar', 'müstehcenlik', 'hürriyeti kısıtlama', 'öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 61 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.