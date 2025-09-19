Habertürk
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Bosphorus Cup'ta 2. gün sona erdi

        Bosphorus Cup'ta 2. gün sona erdi

        Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Bosphorus Cup'ta 2. gün Princes Palace Resort Yarışı gerçekleşti.

        Giriş: 19.09.2025 - 19:46 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:46
        Yarışların 2. günü Prens Adaları yakınlarında yapıldı.

        Büyükada'nın kuzey kıyısında, ada ile Dragos sahili arasında gerçekleşen rüzgarüstü-rüzgaraltı rotalı yarışın ardından günün başarılı tekneleri Aboat Time, Rossko Racer ve Tag Cheese, oldu.

        Filolar, 67 dakika süren yarışın ardından adaların arkasından ve kanallardan geçerek Kalamış Körfezi'nde son bulan kıyı rotasına çıktı.

        Bosphorus Cup tutkunları, tekneleri İstanbul’un güney sahillerinden izleme fırsatı buldu.

        Bosphorus Cup'ta Boğaz Yarışı yarın yapılacak ve Feriye'de gerçekleşecek ödül töreniyle tamamlanacak.

        Habertürk Anasayfa