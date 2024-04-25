Borusan Sanat'ta Caz Günü konseri

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Borusan Sanat, Nisan ayının son haftasında iki konserle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Borusan Quartet, 29 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda, sezonun son konserini verecek. Alman romantizminin oda müziğiyle birleştiği, Borusan Quartet’in bu geceyi incelikli performanslarıyla taçlandıracağı konserde, Almanya’dan çıkan usta bestecilerden, Robert Schumann ve Felix Mendelssohn’un yapıtları dinleyiciyle buluşacak.

Konser öncesinde Aydın Büke, Süreyya Operası’nın üst katında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te.

Uluslararası Caz Günü’ne özel, yepyeni bir albüm lansmanı Uluslararası Caz Günü, bu yıl bir albüm lansman konseriyle kutlanıyor. Uğur Güneş’in 'Unstable' albümü, 30 Nisan Salı günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde dinleyicilerle ilk kez buluşacak. 2023 yılında Türkiye'nin önde gelen davulcularından Ateş Tezer, deneyimli kontrbas sanatçısı Hans Andersson ve trompetin yeni nesil yıldızlarından Tolga Bilgin’in katılmasıyla kaydedilen 'Unstable' albümünde, tanınmış caz standartlarının yanı sıra Güneş’in besteleri de yer alıyor. Tolga Bilgin trompette, Hans Andersson kontrbasta, Ateş Tezer ise davulda Uğur Güneş’le birlikte sahnede olacak. Bu konser, Joy Jazz ve Borusan Klasik radyolarından yapılacak yayınla canlı olarak da dinlenebilecek.