Borusan Contemporary'de çocuk atölyeleri devam ediyor

REKLAM advertisement1

Çağdaş sanatı keşfedecekler

17 Şubat Cumartesi günü saat 11.00’de 5-8 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Çağdaş Sanatı Keşfediyoruz atölyesi Necmi Sönmez küratörlüğünde hazırlanan “Dijital Mitolojiler” sergisi gezisi ile başlayacak. Sergide yer alan Niko Luoma’ın “Bir Kürenin Projeksiyonu” isimli çalışması yakından incelenirken her katılımcı kendi özgün yapıtını, renkli jelatin ve asetat kullanarak oluşturacak.

Doğa betimlemelerinden ilham alacaklar

17 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’da 7-11 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Ütopik Ormanda Kaybolmak atölyesinde “Mat Collishaw: Aritmi” sergisinde yer alan video enstalasyon ve bitki çalışmaları kısa bir gezi ile görülecek. Sergide sanatçının Albrecht Dürer’in doğa betimlemelerinden etkilenerek ürettiği çalışmalar incelenirken sonrasında akrilik ve özel kağıtlar kullanılarak ütopya konulu keyifli bir sanat çalışması gerçekleştirilecek.

Üç boyutlu yaratıcı bir çalışma yapacaklar

25 Şubat Pazar günü saat 11.00’de 6-8 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Köprüde İnecek Var atölyesinde “Dijital Mitolojiler” sergisinde yer alan sanatçı Michael Kenna’nın “Taushubetsu Köprüsü” eseri incelenecek. Bu eserden hareketle çocuklarla sanatta mekân algısı, iki ve üç boyutluluk kavramları üzerine sohbet edilecek. Ardından, çocuklar sanatçının eserini farklı malzemeler ile tekrar yorumlayacak ve üç boyutlu yaratıcı bir çalışmaya dönüştürecek. Çalışmanın sonunda, her çocuk kendi tasarladığı köprü maketi ile atölyeden ayrılacak.

Kendi kaleydoskoplarını üretecekler

25 Şubat Pazar günü saat 13.00’te 8-12 yaş grubuna yönelik düzenlenecek Renkli Şekil Gözlemcisi atölyesi, “Dijital Mitolojiler” sergi turuyla başlayacak. Atölyede çocuklar, sergideki seçili eserler üzerinden renk ve ışık kavramı üzerine sorgulama yapacaklar. Bilim ve hayal gücünün bir araya geleceği atölyenin üretim sürecinde ise çocuklar, renkli pullardan ve ince boncuklardan oluşacak bir gökkuşağı ile aynı şekli iki defa göremeyecekleri bir optik oyuncak olan kendi kaleydoskoplarını üretecekler.