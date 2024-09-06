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        Haberler Bilgi Gündem Borsa neden düşüyor, ne oldu? 6 Eylül 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa neden düşüyor? 6 Eylül BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Güne yüzde 0,01 düşüşle 9.936,20 puandan yatay bir seyirle başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın kapanış gününü yüzde 1,51 düşüşle 9.787,02 puandan tamamlandı. Son dönemde düşüş eğiliminde hareket eden endeks, 'Borsa neden düştü? sorusunu gündeme getirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti. Peki, Borsa neden düşüyor? 6 Eylül 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü? İşte 6 Eylül 2024 Cuma borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 19:16 Güncelleme: 07.09.2024 - 00:15
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın kapanış gününü yüzde 1,67 değer kaybıyla 9.771,16 puandan tamamladı. Bir hissenin değerini, büyük oranda arz-talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. Endeksin son günlerde aşağı yönlü hareketi, "Borsa neden düşüyor? 6 Eylül 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 73,8 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 2,58, holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık olarak belirlendi.

        • 3

          Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi. Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış haziran ayı için 179 binden 118 bine, temmuz ayı için 114 binden 89 bine düşürüldü.

        • 4

          ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 50 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69'a çıktı.

          Analistler, Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artmasına rağmen küresel piyasalarda ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceğine dair endişelerle satış baskısının devam ettiğini söyledi.

        • 5

          Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de ve Almanya'da enflasyon, Japonya'da büyüme, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, ECB'nin gelecek hafta politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime gitmesinin beklendiğini ifade etti.

        • 6

          Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

          Kaynak: AA

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