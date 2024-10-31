Borsa neden düşüyor? 31 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

Borsa neden düşüyor? 31 Ekim 2024 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybıyla 8.863,88 puandan tamamladı. Endeksin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor? 31 Ekim 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni ilişkin tüm merak edilenler...

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

REKLAM advertisement1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kaybederek 8.863,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 142,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 66,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,33 değer kaybetti.

REKLAM

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,08 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler nedeniyle ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor. Yarın açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Analistler, söz konusu verilerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayarak, yoğunlaşan bilanço döneminin de hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini ifade etti. Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra Çin'de imalat sanayi PMI, ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.