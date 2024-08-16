Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,61 düşüşle 9.821,96 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu belirtti. Peki, "Borsa neden düşüyor? 16 Ağustos 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...