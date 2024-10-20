Boluspor: 2 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor, evinde Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti. Daniel Avramovski ve Hüsamettin Yener'in golleriyle kazanan Boluspor, puanını 12'ye yükseltti. 70. dakikada Zargo Toure'nin direkt kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Çorum FK ise haftayı 10 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Boluspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Boluspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 20'de Daniel Avramovski ve 76. dakikada Hüsamettin Yener attı.
Konuk ekipte forma giyen Zargo Toure, 70. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Boluspor'un orta sahası Oğuz Güçtekin, 90+2. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 12'ye yükseltirken, Çorum FK ise 10 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, İstanbulspor'a konuk olacak. Çorum FK, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.