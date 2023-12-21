Boluspor: 1 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1'inci Lig'de 16. haftasında Boluspor sahasında ağırladığı Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti
Giriş: 21.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:21
Trendyol 1. Lig'de 16. haftasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Oğuz Kağan Güçtekin kaydetti. Konuk ekipten David Domgjoni uzatmalarda kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 22'ye yükseltirken Manisa FK 18 puanda kaldı.