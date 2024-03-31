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        Haberler Gündem Bolu Belediye başkan adayları kimlerdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye başkanı kimdir?

        Bolu Belediye başkan adayları kimlerdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye başkanı kimdir?

        Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bolu Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bolu Belediyesini hangi parti kazandı ve Bolu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bolu yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:08 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:08
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        Bolu Belediye başkan adayları kimlerdir? Bolu Belediyesi hangi partide? Bolu Belediye başkanı kimdir?
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        Bolu BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bolu Belediye Başkanlığını 49697 alınan oy ve %52.71 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Tanju Özcan kazanmıştır.

        Bolu Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Cumhuriyet Halk Partisi 3

        Adalet ve Kalkınma Partisi 3

        Milliyetçi Hareket Partisi 2

        Bağımsız 1

        Bolu BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        BURCU KURTOĞLU - AB Bolu Belediye Başkan Adayı NADİR GÜRKAN YETKİN - DEVA Bolu Belediye Başkan Adayı GÜRSELİ KARA - TKH Bolu Belediye Başkan Adayı ELVAN COŞKUN - MİLLİYOL Bolu Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ DENİZ - HÜDAPAR Bolu Belediye Başkan Adayı MUSTAFA YAĞCI - BTP Bolu Belediye Başkan Adayı MANSUR ŞEN - İYİ Parti Bolu Belediye Başkan Adayı ŞERAFETTİN YALÇIN - DP Bolu Belediye Başkan Adayı VELİ SAÇILIK - DEM Parti Bolu Belediye Başkan Adayı İLKAY BAYRAK - ZP Bolu Belediye Başkan Adayı ASLI NUR YILMAZ - TİP Bolu Belediye Başkan Adayı İSA SAYIN - SP Bolu Belediye Başkan Adayı MUHAMMED EMİN DEMİRKOL - AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı AZİZE ERGÜN - TKP Bolu Belediye Başkan Adayı MAKFURE TUNÇ - HAKPAR Bolu Belediye Başkan Adayı LATİF URAL - MP Bolu Belediye Başkan Adayı SEVİL DEĞİRMENCİ - DSP Bolu Belediye Başkan Adayı TANJU ÖZCAN - CHP Bolu Belediye Başkan Adayı İLHAN DURAK - MHP Bolu Belediye Başkan Adayı FARUK BAYRAKDAR - YENİDEN REFAH Bolu Belediye Başkan Adayı

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