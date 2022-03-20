Bolu Dağı Tüneli'ndeki faciadan acı haber!

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Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan ve bacakları kopan D.B. (16), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu Dağı Tüneli'nde dün meydana gelen zincirleme kazada, 18 araç çarpıştı. Yaralanan 31 kişiden 17'si, hastanelere kaldırılırken, diğer yaralılara ise kaza yerinde müdahale edildi.

AĞIR YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI

Ağır yaralı olan ve 2 bacağı da kopan D.B., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Kaza yerinde bulunan bacakları da ambulansla hastaneye götürüldü. D.B.'nin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece yaşamını yitirdi.

8 AYLIK BEBEK YOĞUN BAKIMDA

Kazada ağır yaralanan 8 aylık ismi açıklanmayan bebeğin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Bebeğin hastanede bekleyen ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de hastanede yaralıları ziyaret etti.

BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı devam ediyor. Kar, otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler bölgesi ile D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Yumrukaya, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğun şekilde etkili olmayı sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme, püskürtme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını isteyen trafik ekipleri de sürücüleri aşırı hız, hatalı sollama ve yakın takipten kaçınmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, araçlarda çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Mudurnu-Nallıhan kara yolu Aynalıkaya geçidinde de yoğun kar yağışı sürüyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.