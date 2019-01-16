Türkiye’nin önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağında dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Etkisini sürdüren yağış sonrasında D-100 Karayolu Bolu kesiminde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği D-100 Karayolu Bolu Dağı mevki'inde, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.Dün başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle tır, kamyon ve tanker gibi ağır araçların D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişini kullanmalarına da izin verilmiyor. D-100 Karayolu’nun yaklaşık 15 saattir ağır araçlara kapalı olması nedeniyle, yüzlerce sürücü araçlarını yol kenarına park ederek yolun açılmasını bekliyor.

Trafiğe kapanan yolda bekleyişlerini sürdüren sürücüler ise duruma tepki gösterdi. İzmit’e seyir halindeyken Bolu Dağı’nın ağır araçlara kapanması nedeniyle aracını Abant Kavşağı’nda park eden Fevzi İncehan, “dün akşam saat 17.00’den beri yol kapalı. Ne zaman açılacağına dair hiçbir bilgi yok. Burada bekliyoruz. Yukarıdan talimat gelecek, ona göre hareket edeceğiz. Burada 100’ün üzerinde araç var” dedi.