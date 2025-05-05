Bologna: 1 - Juventus: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Juventus, deplasmanda Bologna'yla 1-1 berabere kaldı. 9. dakikada Khephren Thuram'ın golüyle 1-0 öne geçse de 54. dakikada Remo Freuler'in golüne engel olamayarak sahadan beraberlikle ayrılan Juventus, haftayı 63 puanla tamamladı. Bologna ise puanını 62'ye çıkardı.
İtalya Serie A'nın 35. haftasında Juventus, Bologna'ya konuk oldu. Renato Dall Ara'daki karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Juventus, 9. dakikada Khephren Thuram ile öne geçti. Bologna, bu gole 54. dakikada Remo Freuler ile cevap verdi.
Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Juventus 63, Bologna 62 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Juventus, Lazio deplamanına gidecek. Bologna, Milan deplasmanında puan mücadelesi verecek.